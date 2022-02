Was bedeutet der Krieg für unsere Gasversorgung?

Noch während der UNO-Sicherheitsrat tagte, liess der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstagmorgen seine Invasionstruppen in die Ukraine einmarschieren. Ein grosser Krieg in Europa – was bedeutet das für die Energieversorgung der Schweiz? Stammt doch laut dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie die Hälfte des 2020 in der Schweiz verkauften Erdgases aus Russland. Verbandssprecher Thomas Hegglin wurde von der Nachrichtenagentur SDA zitiert, Engpässe seien nicht zu befürchten, doch könnte sich der Konflikt auf die Gaspreise auswirken.