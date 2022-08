Warum der Asphalt die Bündner Berge erobert

Immer wieder wird in dieser Zeitung publiziert: Eine Strasse, die zu einem Bergdorf hinaufführt, wird ausgebaut oder komplett saniert. So beispielsweise die im letzten Jahr fertiggestellte 3738 Meter lange Transerstrasse inklusive Tunnel. Diese Strecke verbindet die rund 60 Einheimischen mit der Hauptstrasse zur A13. Oder die 49 Kilometer Meliorationsstrassen in den Schanfigger Orten Peist und St. Peter-Pagig, die seit 2010 entstehen. Und auch der Ausbau der Waldwege der Gemeinde Domat/Ems zu den Maiensässen in Culms Bels, Zeus und Feldis am Emserberg.