Kreml demonstriert bei Regionalwahlen seine Kontrolle über die russische Bevölkerung

Eine 100-prozentige Wahlbeteiligung meldet die Zentrale Wahlkommission in Moskau, und die Vorsitzende sagt dazu, ganz im Ernst, das Wahlsystem in Russland sei «offen und transparent, es ist unmöglich, etwas zu verbergen». In Moskauer U-Haft-Anstalten ist dieses System offenbar so ausgeklügelt, dass jede und jeder, die dort einsitzen, ihre Kreuze gemacht haben. Es machen mussten. Andere Wahlbezirke vermeldeten dann doch eine kleinere Zahl der sich an der Abstimmung Beteiligten, für das Gesamtergebnis spielt das allerdings keine Rolle.