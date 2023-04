FDP mit drei Listen bei den Wahlen

Die FDP Graubünden will ihren Ständeratssitz verteidigen. Das aktuelle Mitglied der kleinen Kammer, Martin Schmid, tritt zu den Wahlen im Herbst erneut an. Die Partei zieht ausserdem mit drei Listen in den Nationalratswahlkampf. Angeführt werden diese von der bisherigen Nationalrätin Anna Giacometti. Das hat die Nominationsversammlung am Donnerstagabend in Bonaduz beschlossen. Giacometti wird dabei gleich zwei Plätze auf der ersten Wahlliste belegen. Damit wolle man «ein klares Zeichen für die Spitzenkandidatur» von Giacometti setzen.