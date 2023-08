Parteitag Mitte Graubünden: Ein gelungener Wahlauftakt

Ohne den Ernst des Mitte-Graubünden-Parteitages, respektive ihren Wahlauftakt, verkennen zu wollen, muss gesagt werden, es wird viel gelacht an diesem Samstag in der Bündner Arena in Cazis. Dies hat einerseits mit dem Drehbuch für den Anlass zu tun. Andererseits aber mit einer entspannten Atmosphäre unter den teilnehmenden Politikerinnen und Politikern. Es hätte anders sein können: Immerhin ist es erst gut zwei Jahre her, seit BDP und CVP in Graubünden fusioniert haben.