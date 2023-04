Waffengewalt lässt Alltagssituationen in den USA lebensbedrohlich werden

Der 16-jährige Ralph Yarl stand in Kansas City vor der falschen Haustüre, um seine jüngeren Geschwister abzuholen. Die 20-jährige Kaylin Gillis bog mit ihren Freunden im ländlichen New York in die verkehrte Einfahrt. Und in Texas verwechselte die Teenagerin Heather Roth auf einem Parkplatz ihr Auto mit dem eines anderen. Drei harmlose Versehen mit schrecklichen Konsequenzen.