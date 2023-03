Tiktok stemmt sich gegen Verbot in den USA

Der charismatische Chef an der Spitze der populären App Tiktok mit 150 Millionen Nutzern allein in den USA will unbedingt, dass die Amerikaner drei Dinge über ihn wissen. Erstens: Shou Zi Chew ist kein Chinese. Er kam in Singapur zur Welt, wuchs dort auf, hat seinen Hauptwohnsitz in dem südasiatischen Inselstaat und auch den entsprechenden Pass. Zweitens betont der Tiktok-Chef seine Ausbildung in Grossbritannien und den USA. Er machte einen Bachelor in Volkswirtschaft am University College London und den Master an der Harvard Business School in Boston.