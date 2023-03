500-Jahr-Jubiläum: Freistaat der Drei Bünde wird gefeiert

Kommendes Jahr wird Graubünden 500 Jahre alt. Die Regierung möchte dieses Jubiläum würdig feiern. In den nächsten Monaten wird deshalb ein Detailkonzept für das Jubiläumsjahr erarbeitet, wie die Regierung am Donnerstag mitteilt. Die Feierlichkeiten sollen während des ganzen Jahres 2024 an verschiedenen Orten im Kanton stattfinden. Bereits seit dem Jahr 2020 unterstützt die Regierung das Forschungs- und Publikationsprojekt «Atlas zur Geschichte Graubündens 1524 bis 2024». Dieser Atlas werde zurzeit unter der Federführung des Instituts für Kulturforschung (Ikg) in Partnerschaft mit dem Staatsarchiv Graubünden erarbeitet, heisst es in der Mitteilung der Regierung. Der Atlas stelle den wesentlichen historisch-wissenschaftlichen Beitrag zum 500-Jahr-Jubiläum des Freistaats der Drei Bünde dar.