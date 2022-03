Von flehend bis kämpferisch – viele Frauenstimmen zum Jubiläum

«Wir Bündner Frauen zählen auf die Aufgeschlossenheit der Bündner Männer und danken allen schon jetzt recht herzlich für ein überzeugtes Ja am kommenden Wochenende.» Mit diesen Worten richtete sich eine Leserbriefschreiberin, die sich «eine junge Churerin» nannte, im Herbst 1968 an die Leserschaft der «Neuen Bündner Zeitung». Sie musste sich aber noch gedulden: 1968 sprachen sich die Bündner Männer gegen die Beteiligung der Frauen an der Kantonspolitik aus. Erst vier Jahre später, am 5. März 1972, erhielten die Bündnerinnen das kantonale Stimm- und Wahlrecht.