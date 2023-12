Flims senkt die Steuern und beschliesst eine Gesamtmelioration

Von heute 70 auf 60 Prozent für das Jahr 2024: Die Flimser Gemeindeversammlung hat am Montagabend einer vom Vorstand beantragten Senkung des Steuerfusses zugestimmt. Der kommunale Finanzhaushalt verkrafte eine weitere moderate Reduktion des Satzes, hält die Gemeinde in einer Mitteilung fest. Der Steuerfuss war bereits auf das Jahr 2022 hin von 80 auf 70 Prozent verringert worden. Doch auch mit dem erneut gesenkten Satz seien die von der Gemeinde geplanten Grossinvestitionen möglich, und es sei weiterhin gewährleistet, dass die öffentlichen Dienstleistungen in der gewohnten Qualität erledigt werden könnten.