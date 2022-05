Vitali Klitschko im Davoser Rathaus

Am Montag fand im Rathaus von Davos ein spezielles Treffen statt. Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, weilte im Rahmen des WEF in Davos. Den Besuch nutzte er, um sich mit geflüchteten ukrainischen Frauen und Kindern und mit dem Davoser Landammann Philipp Wilhelm zu treffen und auszutauschen.

Am Open Forum anlässlich des WEF hat Klitschko zuvor deutlich gemacht, was er von der Schweiz erwartet: Harte Sanktionen gegen Russland und Unterstützung der Ukraine. «In der heutigen Zeit kann man nicht neutral sein. Die Welt ist schwarz oder weiss. Entweder man unterstützt die Ukraine oder Russland.»

Er appellierte, sofort alle Geschäfte mit Russland zu stoppen. Dieses Geld sei blutig, denn es fliesse direkt in die russische Armee. Die Sanktionen gegen Russland müssten hart sein, um den Krieg zu stoppen.

Alternativen in Bearbeitung

Bei der Gasversorgung machte die Schweizer Umweltministerin Simonetta Sommaruga am Sonntagabend in Davos den ersten Schritt. Die Bundesrätin vereinbarte mit ihrem deutschen Amtskollegen und Vizekanzler Robert Habeck, sofort Verhandlungen zu einem Solidaritätsabkommen aufzunehmen. Man will sich in Krisen - wie dem aktuellen Krieg in der Ukraine - gegenseitig unterstützen.

Derzeit ist die Schweiz zu etwa 40 Prozent von russischem Gas abhängig, insbesondere durch Lieferungen aus Deutschland. Der Bundesrat bekräftigte diese Woche, dass er alternative Reserven in Ländern wie Frankreich, Deutschland und den Niederlanden aufbauen wolle.

Deutschland, das in hohem Masse von russischem Gas abhängig ist, hat gerade eine Partnerschaft mit Katar unterzeichnet. Ein Teil dieses Pakets sieht vor, Flüssiggas kaufen zu können. «Schweizer Unternehmen können beantragen, daran beteiligt zu werden», sagte Habeck. (sda/red)