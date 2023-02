Das Alterszentrum Bruggli in Netstal wird ausgebaut und renoviert  

Die Geschäftsführerin Regula Etter sowie der Dachverband der Schweizer Heime zeigen sich überzeugt, dass das Angebot an «Betreutem Wohnen» eine der tragfähigsten Wohnformen der Zukunft älterer Menschen sei. Besonders für selbstständige Menschen mit kleineren Einschränkungen sei das System ideal, sobald sie kein eigenes Haus mit Garten mehr unterhalten könnten und sich zusätzliche Sicherheit wünschten. Von gewöhnlichen Alterswohnungen sei zwar der Übergang zu «Wohnen mit Dienstleistungen» fliessend, doch mit dem Konzept des betreuten Wohnens könnten die Betroffenen bis an ihr Lebensende in der Institution bleiben, auch wenn sie oder ihr Partner Pflege benötigten. Ein klarer Vorteil sei also, dass ein Umzug von der Alterswohnung in eine Pflegeinstitution wegfalle.