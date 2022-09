Viertes Verbauungsprojekt der Plessur erhält grünes Licht

Dieses Wasserbauprojekt ist das vierte von insgesamt von Projekten, die umgesetzt werden. Deshalb von Anfang an: Die Plessur fliesst in einem befestigten Kanal durch die Stadt Chur, bevor sie in den Alpenrhein mündet. Die Flusssohle des Kanals unterliegt einer latenten Erosion. Um zu verhindern, dass kiesiges und sandiges Material durch das Wasser ausgespült wird, wurden in der Vergangenheit zahlreiche stabilisierende Betonschwellen in die Sohle eingebaut. Die seitlichen Ufer des Kanals sind mit Mauern aus Beton, Steinen und Mörtel fixiert. Dieses Verbauungssystem erfüllte bisher seinen technischen Zweck.