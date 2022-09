Vieles ist erledigt, vier Punkte sind noch offen

Die Gemeindeversammlung von Glarus Nord hat am Freitagabend über noch offene Punkte der Nutzungsplanung (NUP) beraten. Manches hat sie zu Handen der Genehmigung durch den Kanton erledigt, vier Punkte sind aber nach wie vor offen. Dies, weil an der Versammlung Änderungsanträge angenommen worden sind. Sie gelten als Teilrückweisungen und werden an einer nächsten Versammlung wieder traktandiert.