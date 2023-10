Verschwendung, rufen die Verschwender!

Es ist haarsträubend: Ein Föhnsturm in der zweiten Oktoberhälfte, gefolgt von einem Regeneinbruch – und in Chur wird gleichzeitig die Big-Air-Schanze beschneit, damit ein paar Wagemutige in den Himmel springen können. Haarsträubend ist der Zeitpunkt, denn in der zweiten Oktoberhälfte ist Föhn die Regel, nicht die Ausnahme, und haarsträubend ist der Energieverbrauch für den Kunstschnee, auch wenn sich Organisatoren und ein ausserkantonaler Energiemulti, der den Strom liefert, mit blumigen Worten zur Nachhaltigkeit aus ihrer Verantwortung stehlen wollen.