Prozess gegen deutschen Verdächtigen im Fall der verschwunden Maddie McCann geplatzt

Das ungeklärte Schicksal der Britin Madeleine McCann, «Maddie» genannt, bewegt viele Menschen seit 2007. Damals, am 3. Mai, verschwand die knapp Vierjährige aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz – während ihre Mutter und ihr Vater mit Freunden im Restaurant assen. Als die Eltern in das Appartement zurück-kamen, stand das Fenster offen, das Kind war weg. Bis heute weiss man nicht, was passiert ist.