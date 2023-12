Glarner Regierung will ab Februar Massnahmen gegen den Querspangen-Stau umsetzen

Die Verkehrsüberlastung in Netstal habe sich vor allem im Feierabendverkehr deutlich akzentuiert. Zu diesem Schluss ist auch die Glarner Regierung gekommen, wie sie am Mittwoch per Medienmitteilung erklärt hat. Seit der Eröffnung der Querspange nördlich von Netstal am 28. November kommt es zu längeren Staus als vorher.