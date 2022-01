Verlängert der Bundesrat die Coronamassnahmen?

Der Bundesrat will die aktuell geltenden Coronamassnahmen bis Ende März weiterführen. Bisher sind diese offiziell noch bis kommenden Montag in Kraft. Heute Mittwoch wird der Bundesrat nach seiner Sitzung voraussichtlich bekannt geben, ob die Massnahmen tatsächlich verlängert werden. Vor seiner Entscheidung hatte er noch die Kantone nach ihrer Meinung gefragt. Graubünden zum Beispiel spricht sich in seiner Antwort für eine Verlängerung der bestehenden Massnahmen bis zum 31. März aus.

Um 14 Uhr wird Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset vor die Medien treten und die neusten Beschlüsse präsentieren. Ihr könnt die Pressekonferenz hier im Livestream mitverfolgen: