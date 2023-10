Italiens Regierungschefin Meloni will den Staatspräsidenten schwächen

Wir tragen auf unseren Schultern die historische Verantwortung, die Demokratie der wechselnden Mehrheiten zu konsolidieren und Italien endlich in die dritte Republik zu führen», erklärte Meloni am Wochenende nicht ganz ohne Pathos. Mit einer Verfassungsreform soll «ein neues Kapitel in unserer Geschichte» aufgeschlagen werden, in welchem die Exekutive stabiler und das Regieren effizienter würden.