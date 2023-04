Historische Vorführung – Donald Trump stellt sich als erster ehemaliger US-Präsident einem Strafrichter

Der historische Arrest erfolgt fast eine Stunde vor der Zeit. Geschützt von Dutzenden Beamten des Secret Service kletterte Donald Trump um 13.23 Uhr Ortszeit aus einem schwarzen SUV. Für einen kurzen Moment konnten Millionen TV-Zuschauer weltweit live und in Naheinstellung einen Blick auf den 45. US-Präsidenten werfen, der als erster ehemaliger Amtsinhaber als Angeklagter vor Gericht erscheinen muss. Mit ernst-grimmiger Miene streckt Trump kämpferisch eine Faust in den Himmel, winkt einmal kurz und verschwindet dann im imposanten Gerichtspalast an der 100 Centre Street.