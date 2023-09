Fünf Millionen Franken vom Kanton für Wohnheimprojekt in Tujetsch

Der Neubau soll zwölf Betreuten in drei übereinander angeordneten Wohneinheiten ein zeitgemässes Zuhause bieten, wie die Regierung schreibt. Das entspricht den zwölf Plätzen, die der Verein Casa Depuoz seit 2021 als Nachfolger der früheren Stiftung Soldanella in der Casa Soldanella in Rueras anbietet. Weil aber die Liegenschaft in Rueras nicht mehr den geltenden Standards für solche Infrastrukturen entspricht, musste eine Alternative gesucht werden. Die Trägerschaft machte sich deshalb auf die Suche nach einer geeigneten Liegenschaft in der Region oder nach Bauland für einen Neubau – Letzteres wurde mit dem Areal in Sedrun gefunden. Mit dem Abbruch des alten Teils der Tgèsa Sogn Vigeli hat die Gemeinde im Februar begonnen. (jfp)