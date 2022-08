Verbirgt Donald Trump noch mehr in Mar-a-Lago?

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in seiner Strandvilla in Palm Beach, Florida, mindestens 300 als geheim eingestufte Dokumente gehortet, die er nach seinem Auszug aus dem Weissen Haus im Januar 2021 hatte mitgehen lassen. Wie die «New York Times» am Montag unter Berufung auf mehrere mit den Ermittlungen vertraute Quellen berichtete, wurden die Unterlagen vom Staat mittlerweile in mehreren Etappen gesichert. Die Hälfte des klassifizierten Materials sei in jenen 15 Kartons gewesen, die Trump im Januar dieses Jahres an das Nationalarchiv übergeben hatte.