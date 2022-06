Valser verzichtet auf das Etikett

Die Bündner Marke Valser lanciert in einem Pilotprojekt neue Flaschen in der Grösse von 750 ml, ganz ohne Etikett und Aufkleber. Mit diesem Konzept ist die Minerallwasser-Marke die erste in der Schweiz ohne Etiketten und möchte neue Massstäbe hinsichtlich Nachhaltigkeit setzen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Anstelle von Aufkleber sind Name und Produktinformationen in die Flasche selbst eingeprägt. Und der für den Verkauf notwendige Barcode wird auf den Deckel gedruckt. Die Flaschen sind wie alle anderen im Sortiment aus 100 Prozent in der Schweiz recyceltem PET.