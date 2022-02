Val da Schluein muss für 15 Millionen Franken gesichert werden

Die Ereignisse vom August 2004 sind im Dorf noch vielen in Erinnerung: Nach einer Gewitterfront zwischen Ilanz und Vorab mit heftigen Niederschlägen oberhalb von Schluein kam es zu einem Hochwasser im Ual da Schluein, der Wildbach schwoll trotz Verbauungen innert kürzester Zeit derart an, dass sich – wie schon 1969 – eine Rüfe durch das Bett zu Tal wälzte. Das Material schwappte über die Hauptstrassenbrücke im Dorf und zerstörte noch einen Kilometer weiter unten einen Bachübergang am Vorderrhein. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden.