US-Schuldendeal geht in die heisse Phase

Reicht es oder reicht es nicht, den ausgehandelten Kompromiss mit US-Präsident Joe Biden im Kongress rechtzeitig – also vor dem 5. Juni – über die Bühne zu bringen? Speaker Kevin McCarthy möchte sich öffentlich nicht festlegen. «Das ist eine Frage für Tom», verweist er Reporter an den «Whip» genannten Stimmenzähler in der Fraktion der Republikaner, Tom Emmer.