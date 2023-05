US-Schuldengrenze: Präsident Biden droht, Kongress zu umgehen

Es wird eng. Sehr eng. Angesichts geringerer Steuereinnahmen als erwartet könnte den USA um die Monatswende das Geld ausgehen, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Wie ernst die Lage ist, lässt sich daran ablesen, dass Joe Biden nach der letzten Gesprächsrunde mit den Kongressführern am Dienstag im Weissen Haus seine Reise zum G7-Gipfel in Japan, Australien und Papua-Neuguinea abkürzt. Das erlaubt dem Präsidenten bereits am kommenden Montag wieder im Weissen Haus zu sein.