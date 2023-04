US-Präsident Biden stellt sich dem Duell mit Trump

Das am Dienstag auf Twitter gepostete Video beginnt mit düsteren Aufnahmen vom Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Dagegen geschnitten folgt ein handgeschriebenes Schild, das vor dem Hintergrund des Supreme Court «Abtreibung ist Gesundheitspflege» verkündet. Dann rückt Joe Biden ins Bild, gefolgt vom dramatischen Schlag einer Glocke und wehenden Sternenbannern. Es gehe darum, «ob wir mehr Freiheit oder weniger Freiheit haben, mehr Rechte oder weniger», erklärt der mit 80 Jahren älteste Präsident in der Geschichte der USA, warum er sich entschieden hat, 2024 noch einmal anzutreten.