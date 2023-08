Trump: «Pence hat auf die dunkle Seite gewechselt»

Jack Smith lässt in seiner Anklage gegen Donald Trump keinen Zweifel daran, wer am 6. Januar 2021 das Opfer und wer der Täter war. Mehr als 100 Mal nennt der Sonderermittler in der Klageschrift den Mann, für den der aufgehetzte Mob vor dem Kongress einen Galgen aufgebaut hatte. «Hängt Mike Pence», skandierten die Aufständischen, die Jagd auf den Vizepräsidenten machten, weil dieser es ablehnte, die Zertifizierung des Wahlsieges von Joe Biden zu verweigern.