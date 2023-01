Wenigstens das: Bidens Geheimpapiere weniger geheim als jene von Trump

Eigentlich wäre Joe Biden schon damals an der Reihe gewesen. Doch der Tod seines an einem Gehirntumor leidenden Sohnes Beau hatte den US-Vizepräsidenten davon abgehalten, für die Nachfolge Barack Obamas anzutreten. Und so überliess Biden 2016 Hillary Clinton die Präsidentschaftskandidatur und stellte sich darauf ein, seine Karriere mit der Tätigkeit in einer nach ihm benannten Denkfabrik in Washington ausklingen zu lassen.