Angeblich auf frischer Tat ertappt

Er war innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal nach Jekaterinburg gereist, an den Ural, die imaginäre Grenze zwischen Europa und Asien. Er wollte in der Region, die als industrielle Wiege Russlands gilt und in der Rüstungsgüter produziert werden, offenbar zu der brutalen Privatarmee Wagner des kremlloyalen Unternehmers Jewgeni Prigoschin und der Haltung der Menschen zu Putins «Spezialoperation» recherchieren, wie Russland den Krieg in der Ukraine offiziell bezeichnet.