Die Mitte fordert: Der Bund soll sich bei der Raumplanung zurückhalten

Wer aktuell auf Wohnungssuche ist, der hat je nach zeitlicher Flexibilität und Vorstellungen in vielen Regionen Graubündens einen schweren Stand. Denn: Graubünden verfügt aktuell über zu wenig Wohnraum. Das Problem ist auch in der Bündner Politik erkannt. Es sind in den vergangenen Monaten verschiedene Vorstösse zum Thema eingegangen. Der neuste stammt von der Mitte-Fraktion und will den Bund in die Pflicht nehmen. Sie möchte deshalb eine Standesinitiative einreichen.