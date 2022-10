Untersuchung zum Sturm aufs Kapitol: Donald Trump muss aussagen

Ob die neunte öffentliche Anhörung des parlamentarischen Untersuchungskomitees zum 6. Januar am Donnerstag die letzte war, hängt allein von Donald Trump ab. Nach Auswertung mehrerer Hunderttausend Dokumente und der Vernehmung von über 1000 Zeugen hat das Komitee den Ex-Präsidenten der USA vorgeladen. «Wir sind verpflichtet, Antworten direkt von dem Mann zu verlangen, der all das in Bewegung gesetzt hat», erklärte die Republikanerin Liz Cheney zu dem einstimmigen Beschluss zum Abschluss der Anhörung.