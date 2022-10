Unter Uiguren

Der Bericht, den die Hochkommissarin für Menschenrechte der UNO, Michelle Bachelet, an ihrem letzten Arbeitstag vorstellte, prangerte Umerziehungslager und Unterdrückung von Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang an, der UNO-Menschenrechtsrat lehnte es aber auf Druck Chinas ab, darüber auch nur zu debattieren. Ich fuhr Ende September an die Grenze von Xinjiang, in den «Uigurischen Bezirk» Kasachstans, um dort mit Uiguren zu reden.