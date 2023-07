Israelis kämpfen vor Gericht und auf der Strasse

Nach der Verabschiedung des ersten Elements der geplanten Justizreform in Israel am Montag tragen deren Gegner den Streit nun zum Gericht: Die Bewegung für gute Regierungsführung, eine Nichtregierungsorganisation, reichte noch am selben Abend eine Petition gegen das neue Gesetz im Obersten Gericht ein. Oppositionsführer Yair Lapid will eigenen Angaben zufolge in den kommenden Tagen dasselbe tun.