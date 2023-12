Jetzt antworten die Bündner Bundespolitiker auf eure Fragen

Ende Oktober haben die Stimmberechtigten in Graubünden ihre Vertreterinnen und Vertreter für den Ständerat und den Nationalrat gewählt. In den folgenden Wochen haben wir in Chur und Thusis Eltern gefragt, welche Themen sie beschäftigen, worüber sie sich Sorgen machen und was sie sich von der Politik wünschen.

Zudem haben wir in den sozialen Medien dazu aufgerufen, uns eure Fragen zu kommen zu lassen. Die Anliegen der Familien und eure Fragen haben wir schliesslich den beiden Ständeräten und den fünf Nationalräten aus Graubünden gestellt.