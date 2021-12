Umfassende Covid-Diskussion läuft

2000 Bündner in Isolation

Regierungsrat Peter Peyer (SP, Trin) sagt, dass aktuell in Graubünden 2000 Personen in Isolation und 1500 Menschen in Quarantäne stecken. Eine maximale Belegung weisen die psychiatrischen Dienste im Kanton aus, sagt Peyer.

Auf der Intensivstation im Kantonsspital in Chur waren am Dienstagmorgen vier Patienten, eine davon geimpft. Weiter waren 25 Patienten in Spitalpflege, 19 davon geimpft. Und im Spital in Samedan waren am Dienstagmorgen zwei ungeimpfte Personen auf der Intensivstation. Geplant ist die Aufstockung der Intensivpflege in Chur um zwei weitere Betten.

Über 3000 Unternehmen mit 33'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 20'000 Schüler nehmen laut Peyer an Betriebs- und Schultests teil. Somit lasse sich aktuell jede vierte Bündnerin oder jeder vierte Bündner testen. Mit der aktuellen Positivitätsrate würden aber die Labors stark belastet. «Vergangene Woche hatten wir ein Testrekordvolumen», so Peyer. Den entstandenen Testengpässe in den Labors, die nicht mehr innert 48 Stunden Resultate liefern können, werde entgegengewirkt. Laut Peyer wird im Labor Risch eine neue Teststrasse eingerichtet, wodurch ab 13. Dezember eine Verdoppelung der Testkapazität entstehen soll. Bis dahin hat die Regierung kurzfristige Massnahmen beschlossen; auf unnötige Tests verzichten (Homeoffice, Genesene erst nach sechs Monaten testen, Geimpfte nur bei Symptomen testen).