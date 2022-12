Russland indoktriniert Kinder und erzieht sie zu «Vollstreckern»

«Hallo Soldat, mein Name ist Wika», schreibt eine Achtjährige in geschwungener Krakelschrift in ihr liniertes Heft. «Wika» befolgt die Aufgabe, die ihre Schule in der Region Irkutsk als Hausaufgabe aufgegeben hat: einen Brief an die Front schreiben. Das Aufklärungsministerium, wie das Bildungsministerium in Russland heisst, hatte bereits im März seinen Bildungseinrichtungen «empfohlen», sie mögen den Geist der Armee mit patriotischen Aktionen in Kindergärten und Schulen stärken.