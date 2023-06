Kiew vermeldet Erfolge bei laufender Gegenoffensive

Die ukrainische Gegenoffensive droht zum Abnutzungskrieg zu werden, noch bevor der Hauptangriff begonnen hat. Kaum hatten die Ukrainer am Montag die Befreiung vier weiterer Dörfer an der Südostfront beim Städtchen Velika Nowosilka gemeldet, hiess es von russischer Seite, das Dorf Makariwka sei gerade wieder zurückerobert worden. Dies würde erste ukrainische Erfolge mit der Rückeroberung von fast zehn Dörfern in wenigen Tagen gleich wieder schmälern. Unabhängig prüfen lassen sich jedoch die Angaben beider Seite nicht.