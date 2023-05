Drohnenangriff auf Moskau: Russland spricht von «Terror» und sieht sich in der Opferrolle

«F***, vielleicht sollte ich hier abhauen, es kommt immer näher. Was soll ich nur machen?», sagt eine Männerstimme in einem wackeligen Handyvideo. Die Aufnahme, die am Dienstagmorgen in russischen Telegramkanälen zirkuliert, zeigt eine Drohne, die über das Haus des Filmenden in der Region Moskau drüberfliegt. «Guten Morgen, f***!», sagt die Stimme wieder, die Aufnahme wird schwarz.