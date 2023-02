Deutsche Linke-Politikerin Wagenknecht verteidigt Kremlchef und Aggressor Putin

Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich Sahra Wagenknecht derzeit nicht beklagen. Ihr gemeinsam mit Frauenrechtlerin Alice Schwarzer verfasstes «Manifest für den Frieden» und ihre «Friedenskundgebung» in Berlin am Wochenende haben für viel Aufsehen und auch Aufregung gesorgt. Wagenknecht und Schwarzer fordern, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und Verhandlungsangebote an Russland.