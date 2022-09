Ueli Maurer geht, Magdalena Martullo kommt nicht

Bundesrat Ueli Mauerer war auch ein wenig ein Bündner. Zumindest wenn seine vielen Auftritte im Kanton mitgezählt werden. Letzten Mai weilte der 71-Jährige beispielsweise am Wirtschaftsforum in Davos. In einem Interview mit der «Südostschweiz» er sich zum Krieg in der Ukraine. Er sprach über das wirtschaftliche Potenzial des Bergkantons Graubünden. Und er redete über den Zeitpunkt seines Rücktritts.