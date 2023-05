Gleich vier Sitze in den Gerichten sind zu besetzen

Der Regierungsrat soll für den Kanton Industrieland kaufen, In­vestitionen tätigen und das Land wieder verkaufen können. Mit diesem Flächenmanagement könne der Standort Glarus gestärkt werden, so die Regierung. Im Landrat war die diesbezügliche Änderung des Standortförderungsgesetzes unbestritten. Aber er will der Regierung Leitplanken setzen, die in einer noch auszuarbeitenden Verordnung formuliert werden. Es ist vorgesehen, für das Flächenmanagement 10 Millionen Franken in den Standortförderungsfonds einzulegen. Die Kompetenz dafür liegt beim Landrat. Die GLP will an der Landsgemeinde den Antrag stellen, es sei alle vier Jahre ein Wirksamkeitsbericht zu veröffentlichen.