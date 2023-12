Den Stab mit dem Steinbock erhält nun erstmals eine Frau

Eigentlich hält sich Julius Maissen am liebsten im Hintergrund. Aber in den vergangenen 28 Jahren stand er immer ganz vorn. Genau dort, wo das Schlaglicht hinfällt. Maissen war dabei, als Barbara Janom Steiner als Regierungsrätin vereidigt wurde; das war im Jahr 2008. Er begleitete Eveline Widmer-Schlumpf, als im Jahr 2011 in Felsberg die Bundespräsidentinnenfeier für sie ausgerichtet wurde. Er schritt mit Aussenminister Ignazio Cassis durch die Olma, war vor Ort, als Martin Candinas höchster Schweizer wurde – und das sind nur einige wenige Anlässe von vielen.