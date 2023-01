Musikalische Grundschule: Petition ist eingereicht

Vor dem Rathaus in Chur haben sich am Donnerstag Riccarda Caflisch, Alexa Deplazes, Andrea Peterelli und Flavia Müller getroffen. In der Hand hielten die Musiklehrerinnen Dutzende Unterschriftsbögen. Im letzten Monat hatten sie sich ins Zeug gelegt: 828 physische und 1268 elektronische Unterschriften kamen für die Petition «Gemeinsam für den Erhalt des musikalischen Grundunterrichts» zusammen.