Überdeutliches Ja zu Schulausbau in Flims

Was man beim Bau der Scoletta aber bereits statisch vorbereitete: eine mögliche Aufstockung des Gebäudes. Diese soll nun mit dem gesprochenen Kredit realisiert werden. Und zwar noch diesen Sommer mit Bauabschluss im Frühjahr 2023, denn schon auf das Schuljahr 2023/24 hin braucht es zwingend mehr Platz. Der Kindergarten benötigt dann eine zusätzliche dritte Abteilung. Und in den folgenden Jahren müssen die Primarklassen der Jahrgänge 2017, 2018, 2020 und 2021 doppelt geführt werden, was ebenfalls mehr freie Zimmer nötig macht. Subventionen seitens des Kantons sind für das Projekt nicht zu erwarten, wie aus der Botschaft hervorgeht: Als Gemeinde in der Finanzklasse 1 erhält Flims keine solchen Beiträge.