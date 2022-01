Turm darf nur fünf Jahre lang 30 Meter hoch bleiben

Noch existiert das Bauwerk aus dem 3-D-Drucker erst als Modell. Trotzdem sorgt er in der Bevölkerung schon für Emotionen und Kritik: Origens «Weisser Turm» für Mulegns. Nicht von ungefähr waren während der Mitwirkungsauflage im Herbst 2021 mehrere Anträge zum Bauwerk eingegangen. Das auch «Zuckerbäckerturm» genannte Projekt in Kooperation mit der Abteilung für digitale Bautechnologien an der ETH Zürich gehört zu den verschiedenen Origen-Vorhaben, mit deren Hilfe Mulegns an Attraktivität zurückgewinnen soll. Und es soll als nächste Massnahme aus diesem Paket umgesetzt werden.