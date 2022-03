Türme vor den Augen

Muss die Schweiz, muss Graubünden angesichts der politischen Eruption in Osteuropa seine Verortung neu überdenken? Wie interpretiert das Ausland unsere Neutralität, was bedeutet Neutralität für uns selbst? Wie verträgt sich das mit der EU, die sich ebenfalls im Wandel befindet, mit der Nato, mit der UNO, mit unserer eigenen Sicherheitspolitik? Gliedern wir uns in Zukunft ein in die behagliche Reihe von Nachbarn und Verbündeten, oder opfern wir die guten Beziehungen unseren eigenen Interessen?