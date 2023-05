Beliebter Flimser Wanderweg geht bald bis zum Crestasee

Die Flimser Gemeindeversammlung hat den Kredit am Montagabend laut Gemeindeschreiber Martin Kuratli mit sehr grossem Mehr gesprochen: Der Wasser- und Brückenwanderweg Trutg dil Flem kann für 330’000 Franken verlängert werden. Die Strecke, die heute in Flims endet, soll neu vom Stennacenter via Felsbachschlucht bis an die Gemeindegrenze respektive vom Triner Crestasee führen.