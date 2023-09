Frankreichs Armee verlässt eine weitere alte Kolonie

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte am Sonntagabend am Rande eines TV-Interviews an, die rund 1000 französischen Soldaten in Niger bis Ende Jahr abzuziehen. Der französische Botschafter, der von der neuen Putschregierung in Niamey als «Geisel» in der Botschaft gehalten werde und sich nur noch mit Fertigrationen ernähre, verlasse das Land schon «in den nächsten Stunden».