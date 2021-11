Trumps Mann in Glarus

Als Ed McMullen im «Schützenhaus» eintrifft, schüttelt er fleissig die Hände der Glarner Handelskammer. How do you do? Nice to meet you. You too. Nach kurzer Vorstellung steigt der ehemalige Botschafter der USA auf die Bühne des «Schützenhaus»-Saals, vorbei an zwei kleinen Fähnchen: Schweizer Kreuz und Stars and Stripes.